POL-BOR: Ahaus-Wessum - Seat auf Wesheimstraße angefahren

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Nordwall; Tatzeit: zwischen 27.03.2023, 08.00 Uhr; 02.04.2023, 12.00 Uhr; Unbekannte wollten in eine Wohnung in Bocholt eindringen. Die Täter versuchten, eine Terrassentür aufzuhebeln. Diese blieb jedoch verschlossen. Das Geschehen hat sich zwischen Montag vergangener Woche und Sonntagmittag am Nordwall abgespielt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt ...

