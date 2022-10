Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche festgestellt

Kierspe (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in zwei nebeneinander liegenden Geschäften an der Friedrich - Ebert- Straße eingebrochen. Sie hebelten die Eingangstür auf und entwendeten aus dem Inneren Bargeld. Täterhinweise liegen nicht vor.

