Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kindertagesstätte an der Oestertalstraße

Plettenberg (ots)

Zwischen Montagabend, 18:45 Uhr und Dienstagmorgen, 06:45 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte an der Oestertalstraße ein. Die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie ein Fenster aufhebelten. Eine Berechtigte stellte das geöffnete Fenster sowie die durchwühlten Räumlichkeiten der Tagesstätte am Morgen fest. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld, einen Tablet-Computer sowie einen Fotoapparat der Marke "Sony". Hinweise auf mögliche Täter liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02391/9199-0 mit der Polizeiwache in Plettenberg in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell