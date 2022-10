Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Bäckerei/Werkzeuge aus Firmenfahrzeug gestohlen/Graffiti in Parkhaus

Lüdenscheid (ots)

Zwischen Montagmorgen, 09:00 Uhr und Dienstagmorgen, 07:15 Uhr hebelten unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster einer Bäckerei an der Herscheider Landstraße auf und gelangten auf diese Weise ins Innere. Im Gebäude selber versuchten sie anschließend eine weitere verschlossene Tür aufzuhebeln, scheiterten jedoch offenbar mit ihrem Vorhaben. Sie betraten die Verkaufsräume der Bäckerei nicht. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (schl)

Aus einem Firmenfahrzeug, das in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Kölner Straße geparkt stand, wurde eine Werkzeugkiste samt Inhalt entwendet. Der oder die Täter erlangten Zugriff auf die im Kofferraum des VW Polo lagernde Kiste, indem sie die Heckscheibe herausbrachen. (schl)

Mehrere Wände im Parkhaus Rathausplatz in der Martin-Niemöller-Straße wurden, vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag mit roter und weißer Farbe besprüht. Ein Verantwortlicher stellte die Farbschmierereien am Montagnachmittag fest und informierte die Polizei. Der durch die Farbe entstandene Sachschaden liegt nach ersten Erkenntnissen im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell