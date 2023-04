Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Statuen von Gräbern gestohlen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Friedensweg;

In der vergangenen Woche entwendeten noch unbekannte Täter auf dem Friedhof mindestens zwei Statuen von Gräbern. Am Freitag wurde zwei Strafanzeigen erstattet - es ist nicht ausgeschlossen, dass es weitere Taten gab. In den letzten Wochen kam es auf verschiedenen Friedhöfen zu Diebstählen von Bronzefiguren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

