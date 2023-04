Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - GPS-Empfänger samt Zubehör aus Traktor gestohlen

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Tungerloh-Pröbsting; Tatzeit: zwischen 29.03.23, 20.30 Uhr, und 31.03.23, 18.00 Uhr;

Einen hochwertigen GPS-Empfänger samt Bildschirm entwendeten noch unbekannte Täter aus einem Traktor, der auf einem landwirtschaftlichen Anwesen stand. Der Geschädigte hatte den Empfänger am Mittwoch vom Dach abmontiert und in die Kabine gelegt. Den Tätern war es aber gelungen, die Kabine zu öffnen und die Gegenstände zu stehlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell