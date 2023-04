Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallverursacher erheblich alkoholisiert

Borken (ots)

Unfallort: Borken, L 581, Höhe Rappers Kölke Unfallzeit: 01.04.2023; 04.15 Uhr;

In der Nacht zum 01.04.2023 wurde ein Zeuge auf der L 581 zwischen Borken und Rhede auf einen im Graben stehenden Pkw aufmerksam - in der Nähe war ein Mann zu Fuß unterwegs. Dieser, ein 42-Jähriger, wurde kurz darauf durch Polizeibeamte überprüft. Er hatte den Pkw-Schlüssel dabei und in dem Pkw befand sich sein Smartphone. Der Pkw-Fahrer war von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Da der zum Glück unverletzte Mann erheblich alkoholisiert war, leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. Wie schon bei dem alkoholisierten Autofahrer, der den Verkehr auf der B70 gefährdet hatte (s. gesonderten Bericht), handelte es sich um einen in der Ukraine ausgestellten Führerschein. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell