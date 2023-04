Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Entlaufener Hund auf der B41 überfahren

B41 - Bad Kreuznach (ots)

Am Samstagabend (01.04.2023) ereignete sich gegen 21:30 Uhr auf der B41, in Höhe der Anschlussstelle Bad Kreuznach-Planig, ein Verkehrsunfall, bei dem ein entlaufener Hund überfahren und hierdurch tödlich verletzt wurde. Durch den Zusammenstoß wurde ein Fahrzeug beschädigt und war in der Folge auch nicht mehr fahrbereit. Die Fahrbahn in Richtung BAB61 musste zwecks weiterer Maßnahmen für ca. 30 Minuten komplett gesperrt werden. Der Hundehalter erschien noch während der Unfallaufnahme vor Ort und konnte über den traurigen Umstand unterrichtet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell