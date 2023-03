Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Allgemeine Verkehrskontrolle führt zu mehreren Strafanzeigen

Bad Kreuznach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein 19-jähriger Fahrer eines Mofas in der Alzeyer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges fiel auf, dass die angebrachten Versicherungskennzeichen zwei Tage zuvor in Bad Kreuznach entwendet wurden und für das Mofa kein Versicherungsschutz bestand. Bei dem 19-Jährigen, der nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, konnten zudem Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden, weshalb ihm auf der Polizeiinspektion Bad Kreuznach eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus konnten bei ihm mehrere Päckchen mit Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Der 19-Jährige muss sich nun aufgrund für die Begehung mehrerer Straftaten verantworten.

