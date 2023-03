Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Kontrollmaßnahmen anlässlich einer Technoveranstaltung in Bingen

Am Freitagabend führte die Kriminalinspektion Bad Kreuznach, unterstützt durch die Bereitschaftspolizei, die Bundespolizei und die Diensthundestaffel, in der Binger Innenstadt Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität durch. Anlass war eine größere Techno-Musikveranstaltung. Im Jahr 2019 war es während einer ähnlichen Veranstaltung an gleicher Örtlichkeit zu einem Todesfall aufgrund einer Drogenintoxikation gekommen. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden am heutigen Abend insgesamt 170 Personen kontrolliert. Hierbei wurden verschiedene Arten von Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt. Unter anderem wurden bei einem 17-Jährigen aus Bingen mehr als 150g Haschisch entdeckt. Der 17-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten überstellt. Insgesamt leitete die Polizei 24 Straf- und 1 OWI-Verfahren ein. Die Musikveranstaltung als solche verlief friedlich und ohne besondere (medizinische) Vorkommnisse.

(Stand: Sonntag, 26.03., 01:30 Uhr)

