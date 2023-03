Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht- Polizei sucht Zeugen

Zella-Mehlis (ots)

Auf einem Parkplatz in der Industriestraße in Zella-Mehlis beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen dort abgestellten BMW. Die Unfallflucht ereignete sich in der Zeit von 07:50 Uhr bis 08:10 Uhr, als der Geschädigte einkaufen war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ der Unbekannte den Unfallort. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte telefonisch an die Suhler Polizei (03681 369-0).

