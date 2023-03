Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugensuche nach Holzdiebstahl

Reurieth/Dingsleben (ots)

In einem Fall von Holzdiebstahl bittet die Hildburghäuser Polizei im Rahmen ihrer Ermittlungen um Zeugenhinweise. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 15.02.2023 bis 17.02.2023 ca. 15 Kubikmeter Holz, welches auf einem Schotterweg im Wald zwischen Dingsleben und Reurieth abgelegt war. Es ist davon auszugehen, dass die Täter mit entsprechender Technik am Tatort agieren und die Baumstämme im Ganzen abtransportierten. Der Entwendungsschaden wird mit ca. 300 Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei telefonisch entgegen (03685 778-0).

