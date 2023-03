LPI-SHL: Handtasche aus Wagen geklaut

Geisa (ots) - Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagmorgen auf der Landstraße zwischen Geisa und Empfertshausen. Dabei verlor ein 19-Jähriger die Kontrolle über sein Auto, kam ins Schleudern und blieb an der linken Fahrbahnseite im Graben liegen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der junge Mann musste schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Berit Mohr Telefon: 03681 32 1503 ...

