Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ausweichmanöver endet im Straßengraben

Harras (ots)

Dienstagmittag fuhr ein 67-Jähriger mit seinem KIA von Backstadt in Richtung Harras. Kurz vor dem Ortseingang kam ihm ein Unbekannter in einem Kleintransporter entgegen . Nach Angaben des KIA-Fahrers fuhr der Mann im Transporter nicht äußerst weit rechts, so dass der 67-Jährige ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei befuhr er den unbefestigten Seitenstreifen, rutschte in den Straßengraben und stieß dort mit dem Ortseingangsschild zusammen. Der Transporterfahrer setzte seine Fahrt fort, ob er den Unfall bemerkt hatte blieb unklar. Am KIA entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Wer den Unfall gesehen hat und Angaben dazu machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 03685 778-0 bei der Polizei in Hildburghausen.

