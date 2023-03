LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen in zwei Lagerhallen zweier Firmen in der Straße "Am Köhlersgehäu" in Zella-Mehlis einzubrechen. In der ersten Firma scheiterten die Einbrecher und gelangten nicht ins Innere. Die zweite Lagerhalle konnte jedoch aufgebrochen werden. Die Unbekannten entwendeten unter anderem ein Spleißgerät sowie eine Spleißschutzpresse, ein Notstromaggregat und einen Bohrhammer. Es entstand ...

