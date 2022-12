Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Dahlienweg; Tatzeit: 23.12.22, ca. 18.45 Uhr;

Am 23.12.22 verschafften sich noch unbekannte Täter Zugang zum Garten eines Wohnhauses am Dahlienweg. Auf der Terrasse lösten sie die Alarmanlage aus und flüchteten. Vermutlich besteht ein Zusammenhang mit den Taten am Eschweg und am Meisenweg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell