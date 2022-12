Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alkoholisierte Pedelecfahrerin stürzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Auf dem Geuting; Unfallzeit: 23.12.2022, ca. 18.45 Uhr;

Am 23.12.2022 befuhr eine 64 Jahre Pedelecfahrerin gegen 18.45 Uhr den Radweg der Straße "Auf dem Geuting" in Richtung Blücherstraße. Sie kam zu Fall und zog sich dabei Verletzungen zu, so dass sie im Krankenhaus stationär aufgenommen wurde. Da die Bocholterin erheblich unter Alkoholeinfluss stand, leiteten hinzugezogene Polizeibeamte ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm der Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. (fr)

