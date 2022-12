Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Straßensperre errichtet

Tatverdächtiger wurde ermittelt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Meckenemstraße; Tatzeit: 24.12.22, ca. 04.10 Uhr; Polizeibeamte wurden in der Nacht zum 24.12.2022, gegen 04.10 Uhr, im Bereich Meckenemstraße/ Hohenzollernstraße auf mehrere Personen aufmerksam, die Verkehrsschilder transportierten. Als die Personen die Polizei entdeckten, ließen sie die Schilder fallen und flüchteten. Einer der Verdächtigen konnte durch die Beamten kurz darauf angetroffen und überprüft werden. Es handelt sich um einen polizeibekannten 22-jährigen Bocholter. Die Ermittlungen zu seinen Mittätern dauern an. Die Verkehrsschilder stammten von einer Baustelle an der Meckenemstraße. Dort hatten die Täter mit weiteren Verkehrszeichen eine Barriere auf der Fahrbahn errichtet. Die Beamten beseitigten die Gefahrenstelle und leiteten ein Strafverfahren ein. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell