Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Kollision mit Straßenlaterne - unfallflüchtiger Kastenwagen gesucht

Pforzheim (ots)

Am Freitagmittag hat ein Kastenwagen in der Marktstraße einen Unfall verursacht, indem er gegen eine Straßenlaterne gefahren und im Anschluss geflüchtet war. Kurze Zeit später ist ein weiterer Fahrzeugführer mit derselben Laterne kollidiert, so dass diese letztlich aus der Verankerung fiel.

Nach derzeitigem Sachstand war offenbar zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr ein weißer Kastenwagen beim Ausparken gegen eine Laterne gefahren, so dass das Glas gesprungen und die Glühlampe herausgefallen war. Weiterhin stand die Laterne nach der Kollision schief da. Das Verursacherfahrzeug, welches eine Firmenaufschrift auf der linken Fahrzeugseite angebracht hatte, verließ jedoch unerkannt die Unfallörtlichkeit, obwohl sich mehrere Zeugen auf der Straße aufgehalten hatten. Als gegen 16:50 Uhr ein weiterer Autofahrer beim Ausparken gegen die Laterne stieß, fiel diese letztlich aus der Verankerung. Ein Schaden am Fahrzeug entstand hierbei nicht. Der genaue Sachschaden an der Laterne ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu den Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082 7912-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell