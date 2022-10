POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Radfahrer bei Unfallflucht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dunningen (ots) - Zu einem Unfall ist es am Donnerstag gegen 19.30 Uhr auf der Oberndorfer Straße gekommen. Ein 26-Jähriger rangierte mit einem Traktor, auf dessen Ladegabel er mehrere Bauzäune transportierte. Dabei stieß er mit seiner Ladung gegen einen geparkten Volvo XC 60 und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

