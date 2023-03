LPI-SHL: Kontrolle verloren

Harras (ots) - Dienstagmittag fuhr ein 67-Jähriger mit seinem KIA von Backstadt in Richtung Harras. Kurz vor dem Ortseingang kam ihm ein Unbekannter in einem Kleintransporter entgegen . Nach Angaben des KIA-Fahrers fuhr der Mann im Transporter nicht äußerst weit rechts, so dass der 67-Jährige ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei befuhr er den unbefestigten Seitenstreifen, rutschte in den ...

