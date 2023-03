Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgänger von Auto erfasst

Meiningen (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem PKW Fahrer kam es Mittwochmorgen in der Leipziger Straße in Meiningen. Dabei fuhr ein 55-Jähriger aus Walldorf kommend in Richtung Stadtmitte. Ein 19-Jähriger betrat die Fahrbahn ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Der junge Mann stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde durch die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagen versorgt. Am Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden.

