Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Vermeintliche Ladendiebin beißt Polizeibeamten

Bad Kreuznach (ots)

Am 01.04.2023, um 13:20 Uhr, werden der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zwei weibliche Personen gemeldet die in einem Kaufhaus in der Bad Kreuznacher Innenstadt durch den Ladendetektiv festgehalten werden. Die beiden Frauen wurden durch den Ladendetektiv als Täterinnen zurückliegender Ladendiebstähle erkannt. Als 4 Polizeibeamte vor Ort eintreffen werden zunächst die Ausweispapiere der beiden Frauen kontrolliert. Es stellt sich hierbei heraus, dass es sich um Mutter (44 Jahre) und Tochter (16 Jahre) handelt. Während ein Polizeibeamter die Ausweise in der Hand hält, greift die 16jährige Frau urplötzlich nach diesen. Um an die Ausweise zu gelangen beißt sie schließlich den Beamten zweimal in die Hand. Die Frau muss daraufhin von mehreren Beamten festgehalten und schließlich gefesselt werden. Während dieses Vorgangs tritt die 16jährige gezielt gegen die Beamten und schlägt wild um sich. Die 44jährige Mutter möchte daraufhin ihrer Tochter zur Hilfe eilen und versucht ihre Tochter zu befreien. Bei diesem Vorgang kommt es ebenfalls zu Widerstandhandlungen. Die 44jährige Frau wird schließlich ebenfalls gefesselt. Die 4 eingesetzten Polizeibeamten erleiden durch den Vorfall Hautabschürfungen und Hämatome. Einer der Beamten zieht sich eine blutende Wunde zu. Die beiden Frauen blieben durch den Vorfall augenscheinlich unverletzt. Sie wurden im Anschluss zur Polizeiinspektion Bad Kreuznach verbracht. Nach einer erfolgten Identitätsfeststellung und anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen werden sie schließlich entlassen.

