Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Alter Sportplatz;

Unfallzeit: 02.04.2023, 18.40 Uhr;

Die Fahrt eines Jugendlichen mit einem Motorroller endete am Sonntag in Heiden mit einer Strafanzeige. Die Besatzung einer Funkstreife wollte den 15-Jährigen kontrollieren, als dieser gegen 18.40 Uhr die Rekener Straße befuhr. Statt anzuhalten gab der Jugendliche jedoch Gas. Im Bereich eines Spielplatzes an der Straße Alter Sportplatz streifte er zwei Pfosten und stürzte. Danach lief der 15-Jährige zu Fuß weg und versuchte, sich hinter einem Auto zu verstecken - jedoch erfolglos. Die erforderliche Fahrerlaubnis konnte der junge Fahrer nicht vorweisen. Ein Drogentest schlug positiv an auf Cannabis; zudem hatte der Heidener Marihuana dabei. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (to)

