POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Lüdenscheid (ots) - Zwei Betrüger haben sich am Freitagabend gegen 19:45 Uhr an einer Haustür in der Harlingerstraße und um 22:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Glatzer Straße als Polizeibeamte ausgegeben. Die beiden Männer stellten sich jeweils als Beamte der Kriminalpolizei Hagen vor. Sie gaben an die Wohnungen kontrollieren zu wollen, da es vermehrt zu Einbrüchen gekommen sei. Die Geschädigten reagierten ...

