Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Container/Einbrüche am Wochenende/Pflegerin überrascht mutmaßlichen Dieb

Lüdenscheid (ots)

Am Danziger Weg brannten am Sonntagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, zwei Abfallcontainer. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Container wurden durch den Brand zerstört. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Konkrete Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. (schl)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Humboldtstraße ein. Sie verschafften sich offenbar gewaltsam Zutritt über ein Fenster und durchsuchten anschließend den Empfangsbereich. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. (schl)

Ebenfalls über ein Fenster stiegen Unbekannte über das Wochenende in Büroräume in der Straße Kerkhagen ein. Im Inneren traten die Täter eine verschlossene Tür ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Bisher liegen keine Angaben zu möglichem Diebesgut vor. (schl)

Zwischen Sonntagabend, 20:00 Uhr und Montagmorgen, 00:45 Uhr brachen unbekannte Täter durch ein Fenster in eine Bäckereifiliale an der Kluser Straße ein. Die Täter entwendeten eine Registrierkasse samt Bargeld. Täterhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid in den Einbruchsfällen unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Eine Pflegerin hat am frühen Montagmorgen, gegen 02:00 Uhr, einen mutmaßlichen Dieb überrascht. Die Pflegerin eines Seniorenwohnheims an der Harlingerstraße erwischte den Mann, als dieser aus einem Bewohnerzimmer stürmte. Der unbekannte ca. 25-40 Jahre alte und ca. 1.80m große Mann rannte bei Erblicken der Pflegerin aus einem Notausgang aus dem Gebäude. Er trug einen weinroten Pullover, eine braune Jacke und hatte einen 3-Tage Bart. Augenscheinlich entwendete der Mann nichts. Hinweise zur Identität des Mannes können unter 02351/9099-0 an die Polizei in Lüdenscheid gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell