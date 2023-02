Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb beißt Polizisten/Vandalismus in Gymnasium

Menden (ots)

Ein 56-jähriger Mendener entwendete am Samstagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, in einem Discounter an der Carl-Benz-Straße Gebäck. Dabei wurde er durch eine Angestellte des Lebensmittelgeschäfts beobachtet. Der Mann verließ anschließend den Discounter. Im Nahbereich wurde er durch Polizisten angetroffen und kontrolliert. Der 56-Jährige verhielt sich sofort aggressiv. Er beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Sachen spuckte er in Richtung der Beamten und biss einem Polizisten in den Finger. Für den Mann ging es zur Polizeiwache. Dort wurde er später wieder entlassen. Die Polizei ermittelt wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Diebstahls. Der Polizist wurde durch den Biss leicht verletzt. (schl)

Am frühen Samstagmorgen, vermutlich in der Zeit zwischen 05:00 und 05:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Städtische Gymnasium an der Hönne ein. Zutritt verschafften sie sich gewaltsam über die Tür des Haupteingangs. Im Flur entleerten sie anschließend zwei Pulverlöscher. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Zeugen, die Hinweise zu den Vandalen geben können, werden gebeten sich unter 02373/9099-0 mit der Polizeiwache in Menden in Verbindung zu setzen. (schl)

