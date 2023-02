Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer im Baustellen-WC/ Taschendiebe

Plettenberg (ots)

Unbekannte haben am Samstagmittag eine Baustellen-Toilette am Lehmkuhler Platz durch Feuer beschädigt. Wie die Polizei feststellte, wurde die Papierrolle angezündet. Das Feuer beschädigte Sitz und Rückwand. Die Polizei ermittelt wegen einer Brandstiftung.

Ein 81-jähriger Plettenberger wurde am Freitag gegen 11 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Herscheider Straße bestohlen. Während er die Waren aussuchte, steckte seine Geldbörse in einer der äußeren Jackentaschen. An der Kasse war das Portemonnaie jedoch weg. Er hatte keine verdächtigen Beobachtungen gemacht. Sofort ließ er seine Bankkarte sperren und machte sich auf den Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken, getragen werden. (cris)

