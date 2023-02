Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Klemmbrett-Betrüger erwischt

Neuenrade (ots)

Die Polizei hat am Freitag drei mutmaßliche Klemmbrett-Betrüger (24, 17 und 14 Jahre alt) erwischt. Ein Altenaer hatte am Morgen in einem Discounter an der Bahnhofstraße eingekauft, als er auf dem Parkplatz angesprochen wurde. Ein Mädchen hielt ihm ein Klemmbrett unter die Nase und versuchte, ihn zu einer Unterschrift und einer Spende zu bewegen. Ein etwas älterer Junge kam dazu. Als der Zeuge zu verstehen gab, dass er an einen Betrugsversuch glaube, setzten sich die beiden in einen blauen Passat und fuhren davon. Der Zeuge informierte die Polizei, die den Wagen auf der Affelner Straße entdeckte. Am Steuer saß ein 24-jähriger, in Hagen gemeldeter Mann. Auch seine Mitfahrer (sie 14, er 17) sind in Hagen gemeldet. Trotz der im Auto liegenden Klemmbretter und dem Aufruf, für Behinderte und Taubstumme zu spenden, stritten die drei zunächst ab, um dann ein "Vielleicht" einzuräumen. Der 17-Jährige ist bereits mehrfach wegen gleich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten. Die drei wurden erkennungsdienstlich behandelt. Die Polizei stellte Klemmbretter und eine kleine Bargeldsumme sicher und schrieb Anzeigen wegen Betrugs. (cris)

