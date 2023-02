Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Polizisten klingeln an Haustür

Lüdenscheid (ots)

Zwei Betrüger haben sich am Freitagabend gegen 19:45 Uhr an einer Haustür in der Harlingerstraße und um 22:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Glatzer Straße als Polizeibeamte ausgegeben. Die beiden Männer stellten sich jeweils als Beamte der Kriminalpolizei Hagen vor. Sie gaben an die Wohnungen kontrollieren zu wollen, da es vermehrt zu Einbrüchen gekommen sei. Die Geschädigten reagierten richtig und ließen die Männer nicht in die Wohnung. Auch auf die Nachfrage ob Bargeld zu Hause sei, gaben sie keine Antworten. Die Männer konnten durch die alarmierten Polizisten nicht mehr angetroffen werden. Sie werden beide wie folgt beschrieben:

-20-25 Jahre -circa 180-190 cm -schlanke Statur -kurze dunkle Haare -gepflegtes Erscheinungsbild

Die Polizei weist darauf hin, dass es zur eindeutigen Verifizierung von Polizeibeamten Möglichkeiten gibt. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von zivilen Beamten der Kriminalpolizei einen Dienstausweis und die Kriminalmarke zeigen. Bleiben weitere Unsicherheiten, kann über die lokale Nummer der Polizeiwache die Echtheit eines polizeilichen Einsatzes erfragt werden. Lassen Sie die Personen im Zweifelsfall bis zur Bestätigung nicht in Ihre Wohnung. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell