Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Kupferkabel von Betriebsgelände gestohlen

Legden (ots)

Tatort: Legden, Zur Dinkel;

Tatzeit: zwischen 31.03.2023, 09.00 Uhr, und 03.04.2023, 14.00 Uhr;

Mehrere tausend Meter Kupferkabel haben Unbekannte in Legden entwendet. Um an ihre Beute zu gelangen, verschafften sich die Täter zwischen Freitag 09.00 Uhr, und Montag, 14.00 Uhr, gewaltsam Zugang auf ein Betriebsgelände an der Straße Zur Dinkel, indem sie einen Zaun aufschnitten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell