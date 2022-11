Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Geschäft

Ibbenbüren (ots)

In der Nacht von Donnerstag (24.11.) auf Freitag drangen unbekannte Täter in Dörenthe in den Dorfladen an der Hafenstraße ein. Sie hebelten in der Zeit zwischen Donnerstag, 18.40 Uhr und Freitag, 05.50 Uhr die rückwärtige Eingangstür des Dorfladens auf und verschafften sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen. Nach ersten Ermittlungen wurden Zigaretten und Süßigkeiten entwendet. Die Polizei in Ibbenbüren hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise bitte an 05451/5914315.

