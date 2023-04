Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Geparkter Audi angefahren

Zeugen gesucht

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am Sonntag (16. April 2023) zwischen 14:00 Uhr und 16:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Bergstraße einen grauen Audi A1. Die Halterin stellte an der hinteren Stoßstange einen frischen Unfallschaden fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Es konnte rote Fremdfarbe am Unfallschaden gesichert werden. Der Unfallverursacher, der sich pflichtwidrig entfernte, war also vermutlich mit einem roten Wagen unterwegs. Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug oder Fahrer geben Zeugen bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell