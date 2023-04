Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

Am Montag (24. April 2023) gegen 17:30 Uhr befuhr eine 30-jährige Frau mit ihrem schwarzen Ford Focus die Rathausstraße in Richtung der Bundesstraße 58. In Höhe der Josefstraße nahm ihr ein anderer Fahrzeugführer die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich die 30-Jährige aus, wobei die Felge ihres Wagens gegen den Bordstein stieß. Trotz des Ausweichens touchierte der bislang unbekannte Fahrer den Focus vorne links, so dass ein Schaden entstand. Anschließend setzte der Mann, der vermutlich mit einem Fiat Punto unterwegs war, seine Fahrt fort. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell