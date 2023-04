POL-EU: Feuer im Eingangsbereich

Euskirchen (ots) - Eine Frau (27) aus Euskirchen wurde am Sonntagabend (23. April) um 22.16 Uhr im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes am Bahnhof Euskirchen angetroffen. Dort hatte sie in das Bahnhofsgebäude uriniert. Zudem äußerte sie gegenüber der Beamten, dass sie in ein Haus gegangen und dort "gezündelt" haben solle. Eine Nachschau diesbezüglich verlief ...

