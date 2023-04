POL-EU: Verkehrskontrollen: Porsche-Fahrer war 64 km/h zu schnell

Mechernich-Holzheim (ots) - In einem Rohbau kam es aus am Mittwoch (19. April) um 18.40 Uhr in der Heistardstraße aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Dachstuhlbrand. Eine Zeugin hatte eine Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhls wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Das Feuer entstand augenscheinlich an einem Fenster im Dachgeschoss und breitete sich dann unterhalb des Daches aus. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen sind durch die ...

