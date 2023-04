Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Gartenmöbel vor Möbelhaus gestohlen

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26. April 2023) haben unbekannte Täter auf der Albersallee sperrige Beute gemacht: Sie gelangten über einen Bauzaun in den Außenbereich eines Möbel-Geschäfts und entwendeten mehrere Gartenmöbel, die dort ausgestellt waren. Unter anderem stahlen sie zwei Lounge-Sets, einen Tisch und eine Sonnenliege. Vermutlich hat ein Fahrzeug für den Abtransport der Möbelstücke parat gestanden. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell