Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 29-Jähriger attackiert Einsatzkräfte

Stuttgart (ots)

Ein 29-Jähriger fuhr am gestrigen Dienstag (11.04.2023) zunächst ohne ein gültiges Zugticket mit dem ICE in Richtung Stuttgart und attackierte im Anschluss zwei Bundespolizisten am Stuttgarter Hauptbahnhof. Am gestrigen Morgen fuhr der marokkanische Staatsangehörige bisherigen Informationen zufolge zunächst gegen 06:50 Uhr mit einem ICE von Ulm in Richtung Stuttgart. Nachdem der 29-Jährige zusammen mit einem Begleiter augenscheinlich alkoholisiert im Gang des Zuges geschlafen hatte und gegenüber dem Zugbegleiter wohl kein gültiges Ticket vorzeigen konnte, sollte er den Zug beim Halt am Stuttgarter Hauptbahnhof verlassen. Eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei begleitete die beiden Männer zunächst aus dem Zug, wobei der in Westfalen wohnhafte 29-Jährige von Beginn an aggressiv gegenüber den Beamten auftrat und den Anweisungen nur widerwillig folgte. Nachdem sich der Beschuldigte am Bahnsteig schließlich der Kontrolle entziehen wollte, wurde er durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht und gefesselt, wogegen er sich heftig wehrte. Bei dem Vorfall verletzte sich der Beschuldigte leicht, die beiden Beamten blieben unverletzt. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des Erschleichens von Leistungen eingeleitet.

