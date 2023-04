Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Rauchender Zug verursacht Böschungsbrände

Schwäbisch Gmünd/Böbingen (ots)

Am gestrigen Montag (10.04.2023) verursachte ein technischer Defekt an einem Zug mehrere kleine Böschungsbrände zwischen Böbingen und Schwäbisch Gmünd. Bisherigen Informationen zufolge fuhr ein Bauzug am gestrigen Mittag mit mehreren Wagen von Crailsheim zu einer Baustelle im Bereich Schorndorf. Während der Fahrt kam es wohl aufgrund eines technischen Defekts zu einer Wärme- und Rauchentwicklung an einem der Wagen, wobei durch den damit einhergehenden Funkenflug gegen 15:30 Uhr mehrere kleinere Böschungsbrände auf der Strecke zwischen Böbingen und Schwäbisch Gmünd verursacht wurden. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr, sowie der Landes- und Bundespolizei konnten den rauchenden Zug am Bahnhof Schwäbisch Gmünd stoppen und entsprechend ablöschen. Zudem wurden die kleineren Böschungsbrände durch Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren gelöscht und die Strecke mit Hilfe eines Polizeihubschraubers nach weiteren Bränden abgesucht. Durch den Vorfall wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge keine Person verletzt, es kam jedoch zu einem noch nicht bezifferbaren Sachschaden an dem entsprechenden Wagen. Während der Einsatzmaßnahmen war die Strecke in beide Richtung gesperrt, weshalb es zu Beeinträchtigungen im Bahnbetrieb kam.

