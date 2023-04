Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat festgestellt

Esslingen (ots)

Am vergangenen Freitagabend (07.04.2023) besprühten zwei Jugendliche eine S-Bahn im Bereich Esslingen und konnten nach kurzer Flucht durch Einsatzkräfte gestellt werden. Die beiden 15 und 16 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen sollen laut aktuellen Erkenntnissen am vergangenen Freitag in der Abstellgruppe des Bahnhofs Esslingen gegen 18:30 Uhr eine dort abgestellte S-Bahn besprüht haben. Hierbei wurden sie durch Mitarbeitende der Deutschen Bahn und weitere Zeugen beobachtet, welche umgehend die Landes- und Bundespolizei über den Vorfall in Kenntnis setzten. Mehrere Streifen konnten daraufhin die beiden Jugendlichen nach einer kurzen Flucht feststellen und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Bei der Flucht stürzte offenbar einer der Täter, weshalb er im Anschluss zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Während der Einsatzmaßnahmen kam es aufgrund der erforderlichen Streckensperrung zu Verzögerungen im Bahnverkehr. In dem Fall ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell