Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 20-Jähriger beleidigte Bundespolizisten

Stuttgart (ots)

Zu mehreren Beleidigungen gegenüber einer Streife der Bundespolizei kam es am gestrigen Mittag (10.04.2023) am Stuttgarter Hauptbahnhof. Der 20-jährige deutsche Staatsangehörige war am Montagmittag gegen 12:00 Uhr zunächst mit einem IC von Karlsruhe nach Stuttgart gefahren, offenbar jedoch ohne das für die Fahrt erforderliche Ticket zu besitzen. Nachdem dies wohl von dem Zugpersonal festgestellt worden war, soll sich der Beschuldigte zunächst geweigert haben den Zug zu verlassen, weshalb die Bundespolizei hinzugezogen wurde. Auch gegenüber den beiden Beamten zeigte sich der junge Mann unkooperativ und musste von diesen schließlich aus dem Zug verbracht werden. Hierbei beleidigte er die Einsatzkräfte mehrfach verbal. Kurze Zeit später konnte ihn die Streife erneut ohne Ticket antreffen, diesmal in einem Regionalzug am Bahnsteig 14. Der 20-Jährige wurde auch aus diesem Zug verbracht, wobei er die Beamten erneut beleidigte. Der in Reutlingen wohnhafte Mann muss nun mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung, des Hausfriedensbruchs und des Erschleichens von Leistungen rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell