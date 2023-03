Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Hauenhorst, Einbruch in Bäckerei Täter erbeuten Bargeld

Rheine (ots)

Unbekannte sind in Hauenhorst in eine Bäckerei eingebrochen. Die Tatzeit war zwischen Samstag (18.03.2023), 18.00 Uhr und Sonntag (19.03.2023), 04.40 Uhr. Die Täter schlugen eine Scheibe der Eingangstür ein und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude an der Mesumer Straße 22. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie einen Wandtresor. Darin befand sich eine niedrige vierstellige Bargeldsumme. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefonnummer 05971/938-4215.

