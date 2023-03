Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Pedelec-Fahrer schwer verletzt 31-Jähriger war alkoholisiert

Metelen (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich in den frühen Sonntagmorgenstunden (19.03.2023) in Metelen ereignet. Gegen 02.20 Uhr war ein 31-jähriger Mann mit seinem Pedelec auf der Straße Mühlentor in Richtung Ochtruper Straße unterwegs. Vor ihm fuhren drei Jugendliche mit ihren Fahrrädern in die gleiche Fahrtrichtung. Nach ersten Erkenntnis beabsichtigte der 31-Jährige mit seinem Pedelec im Bereich der Verkehrsinsel in Höhe der Anschrift Mühlentor 31 die Jugendlichen rechts zu überholen. Hierbei stieß er gegen den 16-jährigen Radfahrer aus Metelen und stürzte. Der Ältere zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der jüngere Radfahrer konnte einen Sturz verhindern und blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens wird auf 1.000 Euro geschätzt. Da der 31-Jährige alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Aus diesem Anlass warnt die Polizei nochmal eindringlich davor, alkoholisiert am Straßenverkehr teilzunehmen! Dadurch gefährden sie sich und andere Verkehrsteilnehmer!

