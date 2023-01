Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Fahrradfahrerin

Celle (ots)

Wietze - Am 06.01.2023, gegen 12:15 Uhr, ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Steinförder Straße, Wietze, gekommen. Ein schwarzer Renault Kombi ist dabei die Straße Schwarzer Kamp in Richtung Steinförder Straße gefahren. An der Einmündung übersieht der PKW Fahrer eine von links kommende und bevorrechtigte 16-jährige Fahrradfahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß und die Fahrradfahrerin stürzt. Hierbei zieht sie sich eine Verletzung am Knie zu. Der verantwortliche Fahrzeugführer habe noch kurz angehalten, mit der Fahrradfahrerin gesprochen und anschließend sei er davon gefahren. Der Fahrzeugführer wird als männlich, mitte 30 Jahre alt und 175cm groß beschrieben. Er habe kurze blonde Haare gehabt und sei von schlanker Figur. Die männliche Person habe mit ausländischem Akzent Deutsch gesprochen. Wer Hinweise geben kann, wendet sich an die Polizei in Wietze unter 05146/986230

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell