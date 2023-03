Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen/Sieg - Verkehrsunfall mit renitenten Unfallbeteiligten

Kirchen/Sieg (ots)

Am 08.03.2023 kommt es gegen 11:30 Uhr in der Ortslage Kirchen (Sieg) zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Siegener Str. (B62) und Lindenstraße. Hierbei stehen zunächst ein 27-jähriger und ein 33-jähriger Pkw-Fahrer hintereinander mit ihren Fahrzeugen vor der Ampelanlage in der Siegener Straße. Bei der Anfahrt beabsichtigt der 33-jährige den 27-jährigen noch im Kreuzungsbereich zu überholen. Es kommt sodann zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, weil der 33-jährige wegen Gegenverkehrs den Überholvorgang plötzlich abbrechen muss und wieder nach rechts einschert. Im Rahmen der folgenden Unfallaufnahme kommt es zu massiven Beleidigungen und Bedrohungen unter den Unfallbeteiligten, sodass neben dem Verkehrsunfall seitens der Polizei auch noch Strafanzeigen gefertigt werden. Der Schaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Die Polizei Betzdorf bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02741 926-0 zu melden.

