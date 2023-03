POL-PDNR: Einbruch in Rohbau

Rheinbrohl und Linz am Rhein (ots) - Am Mittwochmorgen führte die Polizeiinspektion in Linz mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Koblenz eine Schulwegkontrolle in der Dr.-Josef-Horbach-Straße in Rheinbrohl durch. Erfreulicherweise wurden durch die Beamten keine Verstöße der Beförderungsvorschriften festgestellt. Die Durchlaufzahl belief sich auf über 50 Fahrzeuge. Im Anschluss überwachten die Beamten den ...

