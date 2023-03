Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schulwegüberwachung und Verkehrskontrolle

Rheinbrohl und Linz am Rhein (ots)

Am Mittwochmorgen führte die Polizeiinspektion in Linz mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Koblenz eine Schulwegkontrolle in der Dr.-Josef-Horbach-Straße in Rheinbrohl durch. Erfreulicherweise wurden durch die Beamten keine Verstöße der Beförderungsvorschriften festgestellt. Die Durchlaufzahl belief sich auf über 50 Fahrzeuge. Im Anschluss überwachten die Beamten den Verkehr auf der B 42 in Linz. Hier wurden insgesamt sechs Verstöße festgestellt, die mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren geahndet wurden.

