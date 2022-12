Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fahrgast schlägt Taxifahrer.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (22.12.2022) schlug ein Fahrgast seinem Taxifahrer beim Streit über die Bezahlung der Fahrt ins Gesicht. Der Taxifahrer hatte auf einer Fahrt mehrere Fahrgäste an verschiedenen Orten abgesetzt, bevor der letzte Gast an seinem Zielort in der Elisabethstraße die Fahrtrechnung der Gruppe bezahlen sollte. Gegen 23:40 Uhr kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, bevor der Fahrgast dem 42-jährigen Taxifahrer ins Gesicht schlug und am Elisabeth Hotel aus dem Taxi stieg. Nach einer weiteren kurzen körperlichen Auseinandersetzung entfernte sich der Mann.

Der Täter wird als sehr groß, geschätzt über 1,95 m, kräftig gebaut, blond, zwischen 55 und 60 Jahren alt beschrieben. Er habe zur Tatzeit helle Kleidung getragen, einen senfgelben Blazer und einen Schal.

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die Hinweise auf die Identität des Fahrgasts geben können oder die die Tat beobachtet haben, sich beim Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer 05222 98180 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell