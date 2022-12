Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.

Lippe (ots)

Unbekannte legten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (24./25.12.2022) den Fuß eines Verkehrszeichens auf die Kreuzung Bielefelder Straße/Paul-Schneider-Straße. Ein Autofahrer, der gegen 3:30 Uhr in die Bielefelder Straße Richtung Oststraße abbog, kollidierte mit dem Fuß. Dabei entstand ein Sachschaden an seinem Kia. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet das Verkehrskommissariat unter 05231 6090.

