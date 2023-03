PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruch in Fahrradgeschäft +++ Kabel aus Rohbau gestohlen +++ Elektro-Roller gestohlen +++ Mit Pfefferspray attackiert +++

1. Einbruch in Fahrradgeschäft,

Brechen, Bahnhofstraße, Samstag, 04.03.2023, 14:30 Uhr bis Montag, 06.03.2023, 07:45 Uhr

(wie) In Niederbrechen sind am Wochenende Unbekannte in einen Fahrradhandel eingestiegen und haben daraus Fahrräder gestohlen. Der Betreiber eines Fahrradfachgeschäftes stellte am Montagmorgen den Einbruch in seine Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße fest und verständigte die Polizei. Nach ersten Ermittlungen der Tatortgruppe der Kriminalpolizei hatten Unbekannte das Grundstück betreten und dort zwei Fenster an dem Gebäude gewaltsam geöffnet. Aus den Verkaufsräumen des Fahrradgeschäftes entwendeten die Einbrecher insgesamt 25 Fahrräder und E-Bikes im Gesamtwert von über 100.000 EUR. Zudem wurde Bargeld aus einer Geldkassette gestohlen. Wie die Täter die Beute abtransportierten ist bisher unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise. Wer hat in der Niederbrechener Bahnhofstraße am Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht?

2. Kabel aus Rohbau gestohlen,

Bad Camberg, Lahnstraße, Freitag, 03.03.2023, 17:00 Uhr bis Montag 06.03.2023, 07:00 Uhr

(wie) In Bad Camberg wurden am Wochenende bereits installierte Kabel aus einem Rohbau gestohlen. Die Polizei wurde am Montagvormittag zu der Großbaustelle in der Lahnstraße gerufen, da dort der Diebstahl einer großen Menge Kabel entdeckt worden war. Offenbar hatten mehrere Unbekannte die Gebäude betreten und im Inneren sowie der Tiefgarage bereits installierte Daten- und Stromkabel abgeschnitten und entwendet. Insgesamt wird von knapp einer Tonne Kabel ausgegangen. Somit müssen die Täter ein größeres Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben. Sie entkamen unerkannt mit der Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Wer hat an der Großbaustelle in der Lahnstraße am Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht oder sogar Verladearbeiten gesehen?

3. Staubsaugeranlage aufgebrochen,

Limburg, Mundipharmastraße, Samstag, 04.03.2023, 21:00 Uhr bis Montag, 06.03.2023, 08:00 Uhr

(wie) In Limburg wurde am Wochenende ein Staubsaugerautomat aufgebrochen und Bargeld daraus entwendet. Unbekannte Täter hatten zwischen Freitagabend und Montagmorgen einen unbeobachteten Moment genutzt und die Staubsaugeranlage gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren wurde dann knapp 100 EUR Münzgeld gestohlen. Das Schloss der Anlage ist durch das Aufbrechen beschädigt worden. Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Elektro-Roller gestohlen,

Limburg, Heinrich-von-Kleist-Straße und Elzer Straße, Freitag, 03.03.2023, 14:00 Uhr bis Montag, 06.03.2023, 07:45 Uhr

(wie) Zwei Elektro-Roller wurden am Wochenende in Limburg gestohlen. Ein 25-Jähriger hatte seinen E-Scooter der Marke "Doc Green" an einem Fahrradständer auf dem Parkplatz einer Schule in der Heinrich-von-Kleist-Straße abgestellt und mit einem schweren Bügelschloss gesichert. Als er am Montagmorgen zum Abstellort zurückkehrte, waren der Roller und das Bügelschloss verschwunden. Ebenso erging es einem 21-Jährigen, der seinen E-Scooter der Marke "Segway" am Fahrradabstellplatz des "Fitnesspark Limburg" abgestellt hatte. Auch sein Roller wurde von Unbekannten komplett gestohlen. Die Polizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

5. Mit Pfefferspray attackiert,

Brechen, Bahnhofstraße, Montag, 06.03.2023, 15:40 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag kam es am Bahnhof Niederbrechen zu einer Attacke mit Pfefferspray. Die Polizei wurde gegen 15:40 Uhr zum Bahnhof gerufen, da dort zwei Menschen durch einen Angriff mit Pfefferspray verletzt worden sein sollen. Am Tatort trafen die Beamten eine 18- und eine 16-Jährige an, die beide mit geröteten Augen über Augen- und Atembeschwerden klagten. Sie wurden vom Rettungsdienst behandelt, anschließend musste die 18-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Verletzten seien sie am Bahnsteig sitzend, plötzlich und unvermittelt von einem Unbekannten mit Pfefferspray besprüht worden. Der Unbekannte habe danach das Weite gesucht und sei verschwunden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Da sich mehrere Personen am Bahnhof aufgehalten haben, sollte es Zeugen des Vorfalls geben. Nach einem Zeugenhinweis am Bahnhof, konnte die Streife das wahrscheinlich genutzte Pfefferspray hinter einem Gebüsch finden und sicherstellen.

6. Schwerverletzt nach Unfall auf B 49,

Beselich, Bundesstraße 49, Montag, 06.03.2023, 10:00 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall auf der B 49 bei Beselich wurde am Montagvormittag ein Mann schwer verletzt. Ein 51-Jähriger aus Belarus war mit einem Sattelzug auf der B 49 von Limburg in Richtung Weilburg unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Steinbach platzte ein Reifen an dem Gespann und der Fahrer stoppte den Sattelzug mit Warnblinkanlage auf dem Ausfahrtsstreifen. Ein nachfolgender 37-Jähriger aus Waldbrunn in einem Audi wollte die B 49 an der Ausfahrt Steinbach verlassen, erkannte hierbei aber offenbar das stehende Hindernis zu spät und fuhr gegen das Heck des Sattelaufliegers. Bei der Kollision wurde der 37-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 14.000 EUR, den Audi ließ sie abschleppen. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde ein Fahrstreifen der B 49 gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

7. Verletzter bei Unfall in Brechen,

Brechen, Bahnhofstraße, Montag, 06.03.2023, 09:30 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall in Brechen am Montagvormittag wurde eine Frau verletzt. Ein 62-Jähriger befuhr mit einem Skoda die Bahnhofstraße in Richtung Vorm Werschberg. An der Kreuzung mit der Jahnstraße übersah der Mann den vorfahrtsberechtigten Mercedes einer 53-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei dem die Mercedesfahrerin verletzt wurde. Nach erster Behandlung vom Rettungsdienst wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 5.000 EUR.

